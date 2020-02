«Gentili signore, egregi signori, in relazione alla malattia da Coronavirus (Covid-19) e alla luce della situazione venutasi a creare in Ticino e nel Nord Italia negli scorsi giorni, si ritiene opportuno fornirvi alcune puntuali indicazioni condivise dal medico cantonale. Al momento non sono ritenute necessarie delle misure di protezione specifiche come l'utilizzo di mascherine igieniche o disinfettanti, nemmeno da parte di persone a contatto con l'utenza: l'abituale e regolare lavaggio delle mani con acqua e sapone è sufficiente. Vi preghiamo pertanto di non utilizzare eventuale materiale protettivo, che va invece tenuto in riserva. La situazione viene costantemente sorvegliata e la popolazione sarà informata tempestivamente qualora si dovessero rendere necessarie delle misure protettive specifiche. Si raccomanda comunque di voler osservare le misure di igiene personale che valgono generalmente per ogni tipo di problematica delle vie respiratorie e in particolare durante l'attuale periodo dell'influenza stagionale, ossia: