Norman Gobbi: «Decisioni illegali non ne sono state prese»

«È importante ribadire che decisioni illegali non ne sono state prese, né dall’Ufficio migrazione, né dal Servizio ricorsi. Far passare questo messaggio è fuori luogo e non corrisponde alla realtà», ha ribadito il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, prendendo posizione sulla richiesta del PS di istituire l’Alta vigilanza per far luce sulla prassi adottata per non concedere o non rinnovare un altro numero di permessi per stranieri in Ticino. «Non ci sono stati neppure casi di permessi negati o non rinnovati a causa di reati bagatellari, a meno che questi non siano stati reiterati. Una decisione negativa è sempre stata presa in caso di condanne superiori a 12 mesi oppure in caso di recidive».