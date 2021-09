«Per quanto infastidito dalle speculazioni fatte in queste ultime settimane in merito alla mia presunta irresponsabilità di fronte alla pandemia, voglio esprimermi sulle ragioni per cui oggi mi sono fatto vaccinare a Giubiasco». Inizia così un lungo post di Norman Gobbi, consigliere di Stato al centro di molte polemiche dopo che, alcune settimane fa, aveva dichiarato di non aver ancora prenotato l’appuntamento con ago e preparato. «Non mi sono mai ammalato, così come non mi sono mai ammalato nei periodi di normale influenza» aveva detto. Oggi, Gobbi ha sciolto ogni riserva. «L’ultimo test sierologico (e sì, malgrado i numerosi tamponi negativi, ho scoperto di aver fatto il COVID in maniera asintomatica) ha infatti evidenziato che il tasso di anticorpi presenti nel mio sangue è insufficiente per garantire un’adeguata protezione al virus e su raccomandazione del mio medico ho deciso liberamente di farmi vaccinare». E ancora: «Così come altrettanto liberamente – e ritengo responsabilmente – ho fatto nei passati mesi quando il vaccino era disponibile e avevo deciso di attendere, lasciando alle persone che ne avevano più bisogno la possibilità di farsi vaccinare. Questi sono i fatti. Da parte mia non aggiungerò più nulla sulla questione».