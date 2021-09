Il consigliere di Stato Norman Gobbi ha diffuso su Facebook la sua reazione all’uscita della ministra dell’Interno italiana Luciana Lamorgese che, nel question time alla Camera, ha fatto sapere che l’Italia si prepara a chiedere alla Svizzera di farsi carico di Somane Duula, il somalo 26.enne responsabile degli accoltellamenti di Rimini lo scorso sabato. Norman Gobbi ha scritto: «Con tutto il rispetto che posso avere per l’istituzione che rappresenta, la signora ministra dell’Interno italiana poteva risparmiarci questa boutade fantasiosa, vagamente da scaricabarile. Spero che a Berna si stiano spanciando dalle risate davanti a questa richiesta, se non fosse che il caso di violenza è grave. Grave tanto quanto detto in Parlamento dalla signora ministra, poiché disattende anche i principi dell’Accordo di Dublino che invece chiamerebbe in causa semmai la Germania e non la Svizzera! A meno che nel nome della reciprocità rimandassimo in Italia tutti gli italiani autori di reati in Svizzera...». In serata il consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha inoltrato un’interpellanza al Consiglio federale (vedi testo sotto).