Norman Gobbi: «Sono state date false aspettative»

(Aggiornato alle 18.03) Tutto come da copione. Il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi non è affatto sorpreso della decisione presa dal Consiglio federale. «Era prevedibile. Già la scorsa settimana tre dei quattro indicatori presi in considerazione non erano favorevoli a una politica di allentamento delle misure. Va però ricordato che ci saranno dei settori - come la ristorazione e quello culturale e del tempo libero - che rimarranno chiusi per oltre cento giorni. Un elemento, questo, che andrà considerato in vista di ulteriori misure di sostegno». «La risposta della popolazione rimane il punto centrale», sottolinea Gobbi. «L’autorità politica può sì introdurre alcune regole, ma se dall’altra parte non c’è adesione, rimangono vuote. Per questo motivo è fondamentale far passare il messaggio che la situazione è ancora fragile dal punto di vista epidemiologico ed è per questa ragione che la Confederazione ha preferito attendere ancora prima di riaprire». «Il disorientamento c’è - ammette il presidente del Consiglio di Stato -. L’errore è stato dare false aspettative a settori come la ristorazione, la cultura e il tempo libero. Aspettative che sono state deluse appena sette giorni dopo. Questi settori, ancora una volta, vedono confermate le chiusure per un altro mese. La loro sopportazione è evidentemente al limite, e la stessa cosa vale per la popolazione, che vuole legittimamente tornare alla normalità, a godersi un film o uno spettacolo. O semplicemente tornare a sedersi al tavolo di un ristorante». Se per quattro settimane si dovrà aspettare ancora, secondo il presidente del Governo «è importante che al termine di questo periodo vi siano delle risposte e che la popolazione non debba subire ulteriori limitazioni. Quello che possiamo fare è continuare a essere solidali, mostrare un reciproco sostegno e rispettare le regole». Il prolungamento delle misure restrittive suona un po’ come una beffa, a fronte del pienone di turisti atteso per le festività pasquali. «Se lo scorso anno l’invito a non venire in Ticino era giustificato, perché era tutto chiuso, questa volta gli alberghi saranno sì aperti, ma non ci sarà molto da fare, se non godere del nostro bel territorio», ammette Gobbi. «È fondamentale però, anche in vista delle riunioni famigliari per Pasqua, continuare a essere prudenti. Il Consiglio federale si è infatti detto preoccupato per la situazione epidemiologica e per una possibile terza ondata, anche se le cifre, per il momento, rimangono piuttosto contenute». Ai turisti, ma anche alla popolazione, Gobbi rinnova l’appello alla responsabilità individuale: «Dobbiamo rispettare le regole e proteggerci, solo in questo modo potremo garantirci le libertà». «Libertà che, pur limitate, - sottolinea Gobbi - sono comunque maggiori in Svizzera rispetto ai Paesi vicini, in primis l’Italia, dove al momento non ci si può nemmeno spostare da un Comune all’altro».

Suter: «La razionalità sta andando a farsi benedire»

Sul fronte ristorazione, la delusione di Massimo Suter è enorme. «La razionalità sta andando a farsi benedire» afferma il presidene di GastroTicino. «C’è spazio per tanta rabbia, che non è sinonimo di intelligenza, ma ci siamo resi conto di non aver ricevuto risposte e, soprattutto, che l’idea di riaprire le terrazze era solo un’illusione. Noi avevamo e abbiamo necessità di poter tornare a lavorare, le entrate sono pari a zero. La Pasqua si annuncia piena e carica di turisti, pensavamo onestamente di poter ripartire anche noi. Trovo poco corretto quanto detto da Berset, secondo cui anche GastroSuisse non era d’accordo sulla riapertura». Il tema delle riaperture, ad ogni modo, divide la stessa ristorazione. «Ma divide perché noi siamo convinti che sia arrivato il momento di riaprire in toto il settore. Berset ha anche detto che la Svizzera non chiude attività economiche, ma a ben vedere una sola la tiene chiusa». In questi mesi, i ristoranti hanno cercato di andare avanti e limitare i danni con i servizi di delivery e take away. «Avremo sicuramente un problema di ordine pubblico, perché a Pasqua saremo invasi dai turisti e la vedo dura mantenere le distanze davanti ai take away. E nei ristoranti degli alberghi, che sono aperti, avremo anche 100-120 coperti. Senza mascherina e distanziamento. Dov’è la coerenza di questa decisione? Qualcuno mi spieghi perché all’interno di un albergo i clienti della ristorazione possono essere serviti mentre fuori è un problema».

Gatrosuisse, «cambio di rotta nella direzione sbagliata»

I ristoranti non potranno aprire né gli spazi interni né quelli esterni e «la delusione nel settore della ristorazione è immensa». Per Gastrosuisse, è «assolutamente incomprensibile» che il Consiglio federale non voglia mettere fine questo «lockdown settoriale». L’approccio estremamente esitante del Consiglio federale aggrava ulteriormente la situazione in un settore dove un’azienda su cinque ha già dovuto chiudere i battenti. E un altro 20% sarà presto costretto a fare altrettanto, scrive in una nota l’organizzazione di settore. Solo una settimana fa, la ristorazione sperava che il Consiglio federale desse almeno una prospettiva e una sicurezza di pianificazione. Il tira e molla del governo, che oggi ha fatto un inversione di marcia, «è assolutamente deludente e tutt’altro che comprensibile», afferma il presidente di GastroSuisse, Casimir Platzer, citato nella nota. Con gli annunci odierni, l’apertura delle aree esterne dei ristoranti slitta ad almeno la fine di aprile. «Speriamo che il Consiglio federale cambi la sua strategia e adotti un approccio ragionevole alla pandemia», dichiara Platzer. «Altrimenti, i ristoranti probabilmente non apriranno mai più». Il presidente di Gastrosuisse considera inoltre «tragico» che i contributi a fondo perso non siano ancora arrivati e che nella sessione delle Camere federali che si è conclusa oggi non si sia trovata una maggioranza per mettere fine alle disparità di trattamento.

Per UDC «un affronto a popolazione e ristoratori»

L’UDC non usa mezzi termini di fronte alla decisione odierna del Consiglio federale di mantenere ancora chiuse le terrazze dei ristoranti e di non consentire le manifestazioni con pubblico. Si tratta di «un affronto alla popolazione e ai ristoratori». Il partito di Marco Chiesa giudica «inaccettabile la mini-decisione odierna» dell’Esecutivo, che ha unicamente innalzato, da cinque a dieci, il limite concernente le riunioni famigliari al chiuso. La principale formazione politica del Paese chiede pertanto nuovamente un’apertura immediata di tutte i settori e tutte le aziende con misure di protezione appropriate. A suo avviso, la maggioranza di centro-sinistra del Consiglio federale se ne è infischiata, una volta di più, delle posizioni espresse dai cantoni nella consultazione avviata venerdì scorso. Essi chiedevano l’apertura dalla prossima settimana delle terrazze dei ristoranti e una metà di essi persino la riapertura degli spazi interni. L’UDC non è d’accordo con la valutazione del Governo, secondo il quale solo posticipando ulteriori aperture a dopo Pasqua si può contenere l’aumento dei contagi. A suo avviso, anche nei Paesi vicini, che hanno optato per «lockdown duri» le infezioni sono comunque aumentate.

Delusi anche i direttori cantonali della sanità

I direttori cantonali della sanità si dicono delusi della decisione del Consiglio federale di non autorizzare nuove riaperture. Nella procedura di consultazione, una maggioranza dei Cantoni si era in effetti espressa per una strategia di apertura prudente. In una nota, la Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS) dice di essere consapevole delle difficili circostanze e della situazione epidemiologica di nuovo peggiorata. La conferenza ricorda tuttavia che una netta maggioranza dei Cantoni si è dichiarata in linea di principio d’accordo con il pacchetto di aperture messo in consultazione una settimana fa dal Consiglio federale. Molti chiedevano inoltre passi di più ampia portata. La proposta di aprire le aree esterne dei ristoranti è stata sostenuta all’unanimità, mentre la metà dei partecipanti alla consultazione ha chiesto anche l’apertura delle aree interne, ricorda la CDS. Poco meno della metà chiedeva inoltre il passaggio dall’obbligo dell’home office ad una raccomandazione in tal senso. La maggior parte di Cantoni è pertanto delusa che il Consiglio federale abbia rinviato la maggior parte dei passi di apertura proposti. «Ci dispiace che il Consiglio federale apra ora in modo molto più cauto di quanto richiesto da molti Cantoni. Ma in definitiva - dichiara citato nella nota il presidente della CDS, Lukas Engelberger - è il governo federale che ha la responsabilità di decidere misure uniformi in tutto il Paese».

«Una catastrofe per l’economia e la società»

«Una catastrofe per l’economia e per la società»: così reagisce l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) alle decisioni odierne del Consiglio federale. In una nota, l’organizzazione che cura gli interessi delle piccole e medie imprese sottolinea la necessità di avere una «prospettiva immediata». I settori colpiti dalla pandemia hanno urgente bisogno di porre fine all’isolamento. Per l’USAM, è inaccettabile che il Consiglio federale si lasci ancora una volta influenzare solo dagli scenari raccapriccianti delineati dalla task force COVID-19. Di qui la richiesta che rappresentanti della società e dell’economia possano in futuro partecipare alle discussioni della task force. L’organizzazione economica ribadisce inoltre la sua richiesta per un’apertura completa di ristoranti e studi di fitness e per la fine dell’obbligo del lavoro a domicilio.

Un’apertura - sottolinea l’USAM - è possibile nella logica della protezione mirata e offre all’economia e alla società le prospettive urgentemente necessarie. La strategia del Consiglio federale manca invece di un obiettivo chiaro ed è senza prospettive.

Per l’organizzazione presieduta da Fabio Regazzi, manca un giusto equilibrio tra la politica economica e le preoccupazioni di politica sanitaria. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) - si legge nella nota - si è apparentemente ritirata dalla discussione e da tempo non ha più portato gli interessi dell’economia all’attenzione dell’amministrazione e del Consiglio federale. L’USAM considera peraltro inaccettabile il modo di agire della task force federale, che non tiene conto degli interessi dell’economia e della società.

«Prudenza e pazienza, non c’è altra strada»

Per il sindacato Travail.Suisse, la decisioni odierne del Consiglio federale sono comprensibili e in linea con le richieste presentate in risposta alla consultazione. Con un’apertura lenta e graduale e un’offensiva simultanea di test e vaccinazioni, la Svizzera tornerà più rapidamente alla normalità. Tuttavia, ribadisce il sindacato in una nota, ulteriori misure di sostegno sono urgentemente necessarie per preservare i posti di lavoro e i redditi. In particolare, Travail.Suisse accoglie con favore gli sgravi per il lavoro a orario ridotto decisi dal governo e la proroga dell’indennità del 100% per i dipendenti con salari bassi decisa dal Parlamento fino alla fine di giugno. «Il Consiglio federale si sarebbe giocato la sua credibilità se avesse deciso altri passi di apertura di fronte alla situazione epidemiologica», afferma il presidente di Travail.Suisse, Adrian Wüthrich, citato nella nota.

Verdi e Verdi liberali: «La prudenza del Governo è giustificata»

I Verdi appoggiano l’approccio prudente del Consiglio federale. In un tweet diffuso al termine della conferenza stampa, affermano che «giustamente, vista la situazione tesa, il Consiglio federale rimane cauto». Per il partito ecologista non dovrà esservi nessun allentamento prematuro durante questa terza ondata, «altrimenti, la fine della pandemia sarà rimandata all’infinito». Per i Verdi liberali, il Consiglio federale sta dimostrando fermezza e responsabilità. Nella situazione attuale, un ulteriore rilassamento sarebbe «una negligenza grossolana». Una terza ondata dell’epidemia deve essere impedita in ogni modo, nell’interesse sia della popolazione che dell’economia, scrive il presidente Jürg Grossen in un tweet.

PLR, «Come si intende accelerare la campagna vaccinale? Manca trasparenza»

Il Partito liberale-radicale guarda con un occhio critico la decisione odierna del Consiglio federale di non riaprire le terrazze dei ristoranti e di non consentire le manifestazioni a causa del peggiorare della situazione epidemiologica. Anche se con l’adozione delle modifiche della legge COVID-19 in Parlamento si creano le basi per misure di sostegno più mirate, purtroppo il Governo non è ancora disposto a dare reali prospettive alla popolazione e alle aziende come il PLR l’aveva richiesto nel suo piano di azione dei 100 giorni, si legge in una nota odierna. Per il partito di Petra Gössi, le strategie di test e la campagna di vaccinazione restano l’unica via da seguire per tornare al più presto alla normalità. Secondo il PLR, è ancor più incomprensibile che il Consiglio federale manchi di trasparenza su come intenda accelerare la vaccinazione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Alleanza centro: ora più test e vaccinazioni

Per migliorare la situazione epidemiologica e creare le condizioni per nuove graduali aperture, bisogna assolutamente intensificare l’offensiva in materia di test e di vaccinazioni. È quanto sostiene l’Alleanza del Centro in una nota, in cui reagisce alle decisioni odierne del Consiglio federale. Pur deplorando che il Governo chieda ancora maggiore pazienza e perseveranza alla popolazione e alle aziende interessate dalle chiusure, il Centro (ex PPD e PBD) si rallegra tuttavia che il limite delle cinque persone venga tolto ed esteso a dieci persone. «In vista delle prossime festività pasquali, si tratta perlomeno di un piccolo barlume di speranza», in particolare per le famiglie, secondo l’Alleanza del Centro.

