Inoltre, fa sapere il DECS, nel corso delle ultime settimane «per assicurare eque opportunità a livello di mezzi informatici» sono stati distribuiti oltre 1.200 dispositivi elettronici (tablet, computer) e diversi hotspot mobili per le connessioni internet a chi ne ha fatto richiesta. In più, questa settimana prende avvio il programma televisivo «A scuola», in onda sulla RSI, che trasmetterà dal lunedì al venerdì su LA2 dei contenuti scelti in collaborazione con le scuole.

La versione 3 delle medesime direttive, prevista per inizio maggio, «completerà le indicazioni sui criteri per la determinazione delle condizioni di passaggio di classe e di promozione. Queste direttive saranno attente a non penalizzare nessun allievo», fa sapere il DECS.

Il Consiglio federale, alla luce dell’andamento epidemiologico e della situazione sanitaria generale, ha annunciato l’intenzione (che dovrebbe essere confermata nella seduta del 29 aprile) di revocare il divieto di attività presenziali nelle scuole dell’obbligo (scuole dell’infanzia, elementari e medie) a partire dall’11 maggio. In seguito a ciò il DECS ha intensificato, in stretta collaborazione con l’Ufficio del medico cantonale, l’approfondimento dei possibili scenari in ottica di una possibile progressiva riapertura delle scuole obbligatorie in Ticino in sicurezza e nel rispetto delle indicazioni sanitarie. «Questi scenari saranno condivisi e discussi con le rappresentanze delle principali parti direttamente coinvolte in caso di riapertura delle scuole (Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione, autorità scolastiche cantonali e comunali, rappresentanze dei docenti e dei genitori) al fine di considerare la situazione da tutti i punti di vista.», si legge nella nota. Il DECS specifica però che «la decisione in merito alla possibile riapertura delle scuole in Ticino, che verrà comunicata all’inizio del mese di maggio, spetterà al Consiglio di Stato».