Avvocato Galfetti, il Parlamento ha detto sì al «potenziamento» del Ministero pubblico. Questa decisione quali problemi risolve e quali lascia invece immutati?

«Parlare di potenziamento quando tutti, ma proprio tutti, proclamano la necessità di riformare e ristrutturare il Ministero pubblico è come mettere due piloti su una monoposto di Formula 1 pensando che sia più facile vincere un gran premio. Questa decisione non risolve alcun problema e rischia di provocarne altri in aggiunta a quelli esistenti, noti a tutti. La burocrazia risolve sempre i suoi problemi “potenziando”: è un brutto vizio, un virus pericoloso e molto costoso che rischia di contagiare la Magistratura».

Il prossimo passo sarà il concorso pubblico. Si riuscirà finalmente ad avere un buon numero di profili, magari anche qualche...