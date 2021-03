Tornano ad aumentare i contagi in Ticino. Nell’ultima settimana, il numero delle persone infettate è quasi raddoppiato, passando dai 50 casi di mercoledì scorso ai 94 di ieri. Numeri che «non ci sorprendono», commenta Paolo Ferrari, capo dell’area medica dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC). «Abbiamo visto cosa è accaduto al di là del confine - a Como e Varese soprattutto -, dove è stato un registrato un aumento importante dei contagi dopo il passaggio della regione in zona gialla e i conseguenti allentamenti, più la gente circola, più il virus circola. Visto il traffico transfrontaliero, anche nel nostro cantone i casi sono nuovamente in crescita». Malgrado l’aumento dei contagi, per ora la situazione sul fronte ospedaliero resta tutto sommato tranquilla. Nelle due strutture COVID ticinesi...