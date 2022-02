Le prossime settimane potrebbero coincidere con un cambio di passo decisivo sull’utilizzo del certificato COVID in Svizzera. Intanto da oggi un numero consistente di certificati scadrà. Cosa cambia, perché, e quando serve rinnovarlo?

1. Nei prossimi giorni, in Svizzera, scadranno circa 250 mila certificati. A cosa si deve questo primo termine?È l’effetto della decisione annunciata il 19 gennaio scorso dal Consiglio federale che ne ha accorciato la validità da 12 a 9 mesi. «Una scelta obbligata», ha spiegato Alain Berset, per garantire che il pass svizzero continui ad essere riconosciuto a livello europeo. Una scelta, entrata in vigore ieri, dettata anche da ragioni sanitarie. «Purtroppo ci siamo resi conto che il vaccino non protegge per 12 mesi, come invece si pensava inizialmente», commenta...