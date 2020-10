La tendenza all’aumento dei casi di contagio è generalizzata. Non si parla più di singoli cantoni maggiormente colpiti rispetto ad altri, bensì di una crescita sostenuta e piuttosto uniforme in tutta la Svizzera. Ticino compreso. Per fare il punto della situazione epidemiologica nel nostro Paese, abbiamo contattato Giorgio Merlani. «Sì, i dati sono in crescita a livello globale» conferma il medico cantonale. «La diffusione del virus ha subito un’accelerazione sia da noi, sia oltre San Gottardo. In Ticino venerdì abbiamo registrato otto casi, nove sabato e quattro domenica. Poi di colpo, dopo un fine settimana abbastanza concitato, lunedì siamo partiti col botto (21 casi, ndr). Numeri non riconducibili a un focolaio, quanto piuttosto a piccoli ‘‘cluster’’ sparpagliati in varie zone del cantone....