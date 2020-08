Nelle ultime settimane la tendenza relativa ai nuovi contagi in Svizzera è in continuo rialzo. Cerchiamo allora di capire qual è lo stato dell’epidemia nel nostro Paese con Enos Bernasconi. Con il responsabile malattie infettive dell’EOC tocchiamo anche i temi della scuola, dei farmaci e dei vaccini.

Come giudica la situazione dell’epidemia in Svizzera? E in Ticino?

«Non posso nascondere una certa preoccupazione dovuta ai numeri a livello nazionale, che mostrano una tendenza – anche se non drammatica – in crescita dei nuovi contagi. Mercoledì si sono ad esempio registrati 311 casi, una cifra notevole e che non si vedeva da metà aprile. Riguardo al Ticino, siamo in un momento abbastanza favorevole. Pochi casi e una buona attività di contact tracing. Credo si possa parlare di situazione ben sotto...