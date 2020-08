Nato nel 1971, dal 2017 è membro della Direzione generale della Fondazione SAG di Uster (fondazione no-profit che eroga in tutta la Svizzera servizi di formazione e consulenza per persone in situazioni di difficoltà). Dopo aver conseguito la licenza in sociologia, psicologia antropologica e criminologia nel 1997 all’Università di Zurigo, ha lavorato a diversi progetti di ricerca in qualità di collaboratore scientifico e ricercatore, presso l’Università di Zurigo, presso l’Università della Svizzera italiana e presso l’Università di Lucerna. Nel 2010 è stato nominato quale Direttore della Fondazione SAG per il Ticino e Grigioni italiano. Pronzini vanta anche una consolidata esperienza quale formatore e diverse pubblicazioni scientifiche nell’ambito sociologico.