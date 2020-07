Nuova nomina alle Risorse umane dell’EOC

Il Consiglio di amministrazione dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha nominato Monica Ghielmetti nuova responsabile dell’area Risorse umane della Direzione generale. Scelta fra una rosa di candidati di valore, si legge in una nota dell’Ente, Ghielmetti, che assumerà la carica dal 1. gennaio 2021, si occuperà in particolare dei rapporti con i partner sociali e l’implementazione di politiche del personale inclusive e valorizzanti, nel rispetto dei valori dell’EOC.

Attinente di Lugano e laureata in scienze politiche, «Monica Ghielmetti è attualmente responsabile a livello globale per la gestione delle risorse umane di un’azienda che conta più di 14.000 dipendenti, con sede in Danimarca. Vanta una ultraventennale esperienza nel campo delle risorse umane a livello internazionale e ha ricoperto ruoli di responsabilità al vertice di diverse aziende. Dopo diversi anni trascorsi presso multinazionali complesse con culture e settori funzionali diversificati, intende mettere le sue competenze al servizio di un’organizzazione con un profondo radicamento nel territorio e con uno sguardo sempre aperto all’innovazione», si legge ancora del comunicato dell’EOC.