Il Consiglio di Stato ha recentemente nominato Marika Codoni-Sulmoni nel CdA di AET. Laureata in economia aziendale all’Università di Zurigo nel 1991, la neo-consigliera ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità e di conduzione nei settori della consulenza aziendale e in quello bancario, in Svizzera e all’estero. Dal 2015 è attiva come professionista indipendente. Marika Codoni-Sulmoni succede nel CdA di AET a Floriano Beffa, il cui mandato è scaduto il 4 giugno, e affianca il presidente Giovanni Leonardi, il vicepresidente Ronald Ogna e i consiglieri Dino Cauzza, Claudio Cereghetti, Fabiana Gianora e Alberto Passoni.