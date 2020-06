Nuova ondata di truffe online alle PMI

Importante notare come spesso, prima di entrare in azione, gli autori del raggiro acquisiscano tramite social media o Internet informazioni sull'azienda e i suoi collaboratori così da colpire in maniera mirata ed essere in grado di rispondere ad eventuali perplessità o dubbi.

Questi i principali consigli per non incappare in questo genere di truffe: in caso di contatti inusuali, non fornire alcuna informazione; nel dubbio, chiedere ai propri superiori se il pagamento va effettuato o meno; i controlli vanno fatti di persona o per telefono, non per e-mail; Per gli ordini di pagamento inusuali, verificare se l'indirizzo del mittente dell'e-mail è corretto e se la richiesta proviene veramente dal dirigente o dal partner commerciale in questione.