Superato l’esame della pandemia nel 2020, la formazione duale si prepara ad affrontare un altro anno segnato dalla crisi sanitaria. Dodici mesi fa, a regnare era soprattutto l’incertezza: le aziende avrebbero assunto? I giovani avrebbero trovato un posto di lavoro in un mercato messo a dura prova dalle restrizioni per contenere il coronavirus? La risposta è stata sì: grazie alla grande collaborazione di tutti i partner della formazione, la pandemia non ha avuto un impatto rilevante sul numero di contratti firmati (2.369) e praticamente tutti i giovani che intendevano iniziare un apprendistato hanno trovato un collocamento o una soluzione alternativa. E nel 2021? A differenza di 12 mesi fa, il tasso di disoccupazione in Ticino è calato, attestandosi a marzo al 3,5% (-0,5 rispetto a febbraio...