Il Dipartimento delle istituzioni (DI), per il tramite della Divisione della giustizia e d’intesa con le Autorità giudiziarie, al fine di garantire le indispensabili misure di protezione per arginare la diffusione del virus Covid-19, promuove una serie di disposizioni che saranno applicate da Giudici di pace, Preture, Pretura penale, Tribunale di appello, Ministero pubblico, Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Magistratura dei minorenni, Tribunale dei minorenni e Tribunale di espropriazione. Come comunica il DI in una nota, le misure che seguono sono valide da subito e fino a nuovo avviso: