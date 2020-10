Nuove quarantene di gruppo in Ticino: i frequentatori di un locale notturno del Bellinzonese e i giocatori di una squadra di calcio sono stati posti quest’oggi in quarantena. Lo comunica il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in una nota in cui sottolinea che, per agevolare le operazioni del servizio di contact tracing, come noto particolarmente sollecitato negli ultimi giorni, si procede in questi casi alla notifica di quarantena via sms o e-mail.