In particolare, per quanto concerne le case per anziani viene consentita una visita al giorno per residente (anziché una alla settimana come finora). Viene inoltre consentito l’accesso, conformemente al piano di protezione dell’istituto, agli anziani domiciliati (quindi anche esterni alla casa) per attività che erano finora precluse (per esempio per i pranzi, le tombole e le attività ricreative). Gli eventi come i festeggiamenti per i 1° agosto possono svolgersi se conformi all’Ordinanza COVID-19.