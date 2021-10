Nuovi e moderni armadietti nelle stazioni di Bellinzona e Lugano. Dal 14 ottobre le FFS hanno messo a disposizione nuovi armadietti di cinque diverse dimensioni: dalla S per il bagaglio a mano o le valigette alla XXL per le valigie grandi o i bagagli ingombranti. Gli armadietti possono essere aperti comodamente con un codice QR. Una chiave non è più necessaria. I pagamenti possono essere effettuati in contanti, carte o TWINT ai terminali di pagamento centrale, con guida multilingue per l'utente. I prezzi degli armadietti vanno dai 5 ai 12 franchi, a seconda delle dimensioni. A Bellinzona i nuovi armadietti si trovano nella sede precedente, nel sottopassaggio, mentre a Lugano sono situati nell'atrio di fronte alla funicolare TPL.