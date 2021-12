Il treno in partenza alle 6.25 da Biasca effettuerà una sosta più breve a Bellinzona in modo da giungere in tempo a Lugano per assicurare la coincidenza con il treno RE80 in partenza alle 7.02 per Milano Centrale (arrivo alle 8.17). Vi sarà inoltre un nuovo collegamento in ora di punta con partenza da Lugano alle 18.18 e arrivo a Mendrisio alle 18-38.