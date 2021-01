Domani è una giornata storica, capace di segnare un’epoca. In tutta la Svizzera parte ufficialmente la campagna di vaccinazione più grande di sempre. Una campagna che ci dovrà portare, entro la fine dell’estate, fuori dalla crisi sanitaria che stiamo vivendo da quasi un anno. Una crisi che però, in questi giorni, specialmente in Ticino sta raggiungendo livelli allarmanti. Come avvenuto nella prima ondata, i reparti di cure intense sono sempre più affollati e ora rischiano nuovamente di raggiungere il limite. Tantoché, come riferito dal direttore sanitario della Clinica Luganese Christian Garzoni alla RSI, alla Moncucco lunedì verranno aggiunti sette posti in cure intense. «Ma non basterà», ha ammonito Garzoni, spiegando che «saranno necessarie ulteriori misure». E se non arriverà presto una inversione di tendenza, «a un certo punto, a breve, non avremo più posto per tutti». Per questo motivo, Garzoni ha chiesto alla politica di «essere coraggiosa» nell’adottare nuove misure per «salvaguardare la popolazione a rischio». In questo senso, i direttori delle strutture sanitarie ticinesi, hanno chiesto alla politica misure più restrittive per un periodo limitato che potrebbero riguardare le scuole postobbligatorio e la chiusura delle attività non essenziali fino a fine gennaio.