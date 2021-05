Nuovi procuratori pubblici, il concorso è aperto

Le candidature, che dovranno essere inoltrate entro il 18 giugno prossimo, verranno in seguito valutate da una commissione di esperti indipendenti e toccherà alla Commissione parlamentare giustizia e diritti formulare le proposte di elezione all’attenzione del plenum. Al momento della nomina (il loro mandato scadrà il 31 dicembre 2030, ndr.) entrerà in gioco il «Manuale Cencelli», ovvero la ripartizione partitica. Ad oggi, 8 sono in quota PLR, 5 in quota PPD, 4 in quota PS e 3 in quota Lega e i «rumors» di Palazzo ipotizzano un’elezione di un candidato di area socialista e uno di area leghista. Ma in ogni caso se ne discuterà più avanti, verosimilmente nel corso di una delle sessioni autunnali.