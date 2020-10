Il Consiglio di amministrazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha nominato il Prof. Dr. med. Alessandro Ceschi, specialista in medicina interna generale, farmacologia e tossicologia clinica, primario dell’Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana presso l’Ospedale Regionale di Lugano. Nominato viceprimario nel 2015, il dottor Ceschi ha dapprima diretto il Servizio di Farmacologia e Tossicologia clinica dell’EOC, per assumere poi la carica di direttore medico e scientifico dell’Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana. Durante questo periodo, il professor Ceschi «si è contraddistinto per gli eccellenti risultati clinici e scientifici raggiunti e per gli incarichi prestigiosi che gli sono stati conferiti. Ha saputo inoltre profilarsi come punto di riferimento per le tematiche in ambito farmacologico non solo all’interno dell’EOC, ma anche verso il mondo scientifico e accademico esterno, ben oltre i confini cantonali», si legge nella nota.