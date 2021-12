Nuovo record di contagi in Ticino, casi di Omicron tra tifosi e giocatori dell’Ambrì

Contagi al rialzo, inviti a farsi testare (come nel caso del derby alla Gottardo Arena), situazione ospedaliera da salvaguardare (il pronto soccorso dell’ospedale Italiano di Lugano, lo ricordiamo, è stato chiuso), vaccinazioni di richiamo. La pandemia di COVID-19 non si arresta, anche nel nostro Cantone. Ecco perché, prima delle festività, le autorità hanno deciso di organizzare un momento informativo con la popolazione. Presenti il medico cantonale, Giorgio Merlani, il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini e Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione.

Si inizia con l’aggiornamento della situazione epidemiologica: «Abbiamo 667 casi positivi confermati a questa mattina alle 9, sono quelli di sabato, domenica e lunedì mattina. Le ospedalizzazioni sono arrivate a 104 e ci sono stati anche cinque decessi», ha dichiarato Merlani. I contagi nel weekend hanno quindi segnato un nuovo record.

«La pressione sugli ospedali, anche se migliore in Ticino rispetto al resto della Svizzera, continua a salire», ha aggiunto il medico cantonale. «Il dispositivo prevede di assicurare la presa a carico dei pazienti COVID, ma anche di garantire le normali cure a tutti». Questa sera, dopo l’Italiano di Lugano, verrà chiuso anche il pronto soccorso di Faido. Sei persone sono attualmente ricoverate in cure intense al Civico di Lugano, 4 a Moncucco, 5 a Locarno, 4 a Bellinzona e 1 a Mendrisio. Delle persone in terapia intensiva i vaccinati sono 6 e i non vaccinati 14.

«Si comincia a sapere qualcosa in più sulla variante Omicron - ha aggiunto il medico cantonale -. La presenza di casi comunitari in Ticino, già ora, non può essere esclusa, come dimostra il caso al derby. È possibile ‘‘incontrare’’ la nuova variante anche ai grandi eventi e non bisogna abbassare la guardia».

In seguito all’«operazione curva» (Merlani ha lodato chi responsabilmente ha risposto all’appello a farsi testare), sono stati rilevati 12 positivi. Nove (per il momento) sono sicuramente riconducibili alla variante Omicron. Il messaggio in sintesi è «prudenza, prudenza, prudenza».

La vaccinazione

In Ticino sono state attualmente somministrate 563.000 dosi di vaccino. Sta continuando la vaccinazione di base e, parallelamente, si prosegue con la vaccinazione di richiamo. L’80% della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno la prima dose. Giovan Maria Zanini ha inoltre spiegato che sono state finora somministrate 70 mila dosi di richiamo (sulle circa 100 mila persone che hanno attualmente diritto a riceverla, a sei mesi dalla seconda dose).

Stando a quanto riferito da Berna venerdì, a partire da oggi è possibile somministrare la dose di richiamo a chi ha fatto la seconda dose prima del 20 agosto. «Questo cambiamento per noi è una sfida molto grande - ha aggiunto il farmacista cantonale -, perché le condizioni sono cambiate quando noi avevamo già pianificato tutto in ossequio alle indicazioni ricevute. È come se a Noé Ponti, quando è già in vasca, comunicassero che non è più la gara dei 100 ma dei 200 metri». Le prenotazioni sono aperte a chi si è vaccinato con la seconda dose almeno quattro mesi fa. «È impossibile vaccinare tutti subito, né prima di Natale né prima della fine dell’anno, ringrzaio tutti per la comprensione e per la pazienza». Zanini ha precisato che «non si tratta di una scelta politica, ma avvalorata dalla scienza. Perché la variante Omicron buca molto di più il vaccino della variante Delta. E i dati indicano che con la vaccinazione di richiamo la protezione aumenta di molto» (domani verranno comunicati i dati da Berna).

Di regola si userà lo stesso vaccino ricevuto con la vaccinazione di base, tratte per chi ha meno di 30 anni che riceve il richiamo con il vaccino Pfizer. «Il motivo è che in questo modo si riesce a ridurre ulteriormente il rischio di miocardite, che con Moderna è di 7 casi ogni 100.000 persone vaccinate e con Pfizer è di 2. E la miocardite è più frequente nei giovani maschi».

La vaccinazione per i bambini sarà invece disponibile solo da gennaio. Perché «la preparazione pediatrica è diversa», non è possibile utilizzare lo stesso degli adulti. «Questo vaccino deve ancora arrivare, allora informeremo tutta la popolazione interessata sulle modalità offerte», ha precisato Zanini, anticipando che la priorità sarà data ai bambini malati cronici e a quelli che vivono in economie domestiche dove sono presenti persone a rischio.

Dove vaccinarsi

Ryan Pedevilla ricorda che per prenotarsi per la vaccinazione è necessario collegarsi sul sito www.ti.ch/vaccinazione. Nel fine settimana 7 mila persone si sono annunciate per la dose di richiamo (post sei mesi dalla seconda). «Non pensate che i centri cantonali siano l’unica soluzione, con il preparato di Moderna ci si può recare anche in 72 farmacie di tutto il cantone». Se tutti gli aventi diritto vorranno sottoporsi al richiamo e ci sarà disponibilità a muoversi sul territorio, in base alla disponibilità di appuntamenti «si stima che fra il 6 e il 9 febbraio tutti gli interessati potranno aver ricevuto il booster».

Le domande dei media

Sollecitato da un giornalista, Merlani ha spiegato che «c’è stato un numero importante di positivi posti in isolamento tra i giocatori dell’Ambrì. Ci sono degli indizi semi-definitivi che si tratti di Omicron. A questo punto anche i contatti vanno in quarantena, ma non posso dirvi sulla coppa Spengler».

«Che si diffonda bene anche tra le persone vaccinate è un dato di fatto, soprattutto se vaccinate da più di sei mesi - ha detto il medico cantonale sulla variante Omicron -. Ma con il booster la protezione aumenta notevolmente».

«Sono state fatte delle riflessioni sulla possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale per alcune tipologie professionali - ha quindi risposto Merlani, interpellato al riguardo -. Ma ribadisco che la legge federale sulle epidemie prevede che ci troviamo in una ‘‘situazione particolare’’ ed è quindi Berna, sentiti i Cantoni, a decidere per questa eventualità».

A chi teme che dovrà vaccinarsi ogni quattro mesi per sempre, cosa risponde?, è stato chiesto a Merlani. «Ogni giorno dobbiamo mangiare e bere per restare in vita - ha risposto -. Aldilà della battuta, bisogna seguire l’andamento della situazione. Dall’inizio della pandemia abbiamo a che fare con delle incertezze. Non possiamo dare oggi soluzioni».

©CdT.ch - Riproduzione riservata