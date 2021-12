Un anno alla presidenza del PLR, qual è il suo bilancio?«Sono un apprendista che ha iniziato, in piena pandemia, una formazione molto densa. Nonostante la distanza dalle persone in carne e ossa, ho accumulato esperienza su problemi urgentissimi: restrizioni, economia di crisi, malessere sociale. Insieme al mio Ufficio presidenziale abbiamo visto emergere alcuni dilemmi centrali per il liberalismo di oggi, e ne abbiamo approfittato per aprire subito il cantiere che dovrà portarci a restituire un’identità più precisa al PLR. Vogliamo restare il punto di riferimento del dibattito politico in questo Cantone, e per farlo stiamo lavorando all’interno e all’esterno del partito. A livello personale è una missione che mi onora: incontro persone, aziende e associazioni, raccolgo timori e spunti che sono...