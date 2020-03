La situazione alle dogane ticinesi è incandescente da quando l’Italia ha attivato le misure straordinarie per combattere la diffusione del coronavirus. Tra i circa 68 mila frontalieri che ogni giorno raggiungono il Ticino, più di 4 mila lavorano nel settore sanitario. Se le frontiere al momento rimangono aperte, ma la situazione è in continuo divenire, alcuni ticinesi si sono attivati con lodevoli iniziative per ospitare sul territorio i lavoratori italiani attivi nella sanità. Le offerte iniziano a spuntare come funghi su Facebook: «Offro gratuitamente al personale sanitario degli ospedali frontaliere 4 posti letto a Morbio Superiore», scrive Lisa Ticozzi sul suo profilo, ma c’è anche Andre Prada che avvisa: «Ho a disposizione 25 posti letto. Gratuitamente solo a personale medico a Castel San Pietro». Alcune segnalazioni arrivano anche dal Malcantone. Inutile dire che sui social network questi post sono stati condivisi centinaia di volte. Lisa Ticozzi ci spiega: «La situazione alle dogane è impegnativa e forse peggiorerà quindi mi metto a disposizione per quelle persone a cui vengono richiesti turni impensabili e che magari non hanno voglia di farsi anche ore di colonna per tornare a casa. Ecco tutto. Semplice solidarietà con chi si prende cura degli altri». Su Facebook è nato il gruppo aiuTIamoci CV, per darsi una mano su alloggi, spesa, ma anche solo per portare il cane a fare una passeggiata. Anche se queste persone non sono in cerca di visibilità mediatica, noi crediamo sia giusto diffondere tali iniziative. Con un solo commento: «Chapeau».