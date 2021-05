La situazione epidemiologica positiva in Ticino e l’accelerazione della campagna vaccinale fanno guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Non solo, spingono l’Ente ospedaliero cantonale (EOC) a rimodulare la strategia di presa a carico dei pazienti COVID in vista dell’autunno. Non ci sarà più un sistema centralizzato, con la Carità di Locarno quale centro COVID di riferimento, ma ogni ospedale accoglierà i propri pazienti.

Ticino primo della classe

Il nostro cantone, con 142 casi su 100 mila abitanti, registra insieme ai Grigioni la più bassa incidenza a livello nazionale. Dopo i 9 casi di contagio segnalati lunedì, ieri l’Ufficio del medico cantonale ha registrato 26 nuove infezioni, mentre il numero delle vittime rimane fermo a 992 decessi dall’inizio della pandemia. «Parte dei pazienti degenti...