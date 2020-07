Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio concernente la richiesta al Gran Consiglio di un finanziamento complessivo di CHF 14’169’200 suddivisi in quattro crediti; un credito quadro per il finanziamento della rivitalizzazione di corsi d’acqua e rive dei laghi nei prossimi 5 anni; tre crediti ordinari per la progettazione e per la realizzazione di opere di premunizione contro le piene e i pericoli naturali relativi all’acqua.