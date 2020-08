Le misure del DECS per affrontare l’incognita coronavirus non sono le uniche che potrebbero avere importanti ripercussioni sul mondo della scuola nei prossimi anni. Lunedì la Commissione formazione e cultura – ma il condizionale è d’obbligo – dovrebbe giungere a un’intesa sul cosiddetto «pacchetto» di riforme per la scuola. Nel relativo messaggio, ricordiamo, il DECS chiedeva, tra le varie misure, anche la riduzione a 22 allievi al massimo per classe alle Elementari. Secondo nostre informazioni, però, il compromesso trovato tra i relatori del rapporto che giungerà sul tavolo della Commissione lunedì non prevede questa riduzione (tranne alle Medie), bensì il «solo» potenziamento della figura dei docenti d’appoggio. Nel rapporto viene infatti chiesto per la scuola dell’infanzia di istituire il docente d’appoggio impiegato al 50% per tutte le sezioni che contano più di 20 allievi. Per le Elementari, invece, questa figura viene istituita a metà tempo per le sezioni monoclasse da 23 allievi, per le sezioni biclasse da 21 allievi, e sempre in tutte le sezioni con tre o più classi. Ovviamente questa misura comporterà la necessità di formare diverse decine di nuovi docenti d’appoggio e di conseguenza dovrebbe entrare in vigore gradualmente entro l’anno scolastico 2023/2024.