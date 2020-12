Questo orribile 2020 ci porta via anche Matilde Bonetti Soldati. Per la famiglia del Corriere del Ticino è un giorno più che triste: è un giorno di vuoto. Il Corriere è uno dei pochi solidi giornali di famiglia ancora esistenti. Matilde Bonetti Soldati ne è stata la madre per lunghissimi anni. Se il Corriere oggi è quello che è, ossia la testata di riferimento della Svizzera italiana, lo deve a lei. Gli anni della sua presidenza sono stati gli anni della trasformazione in un giornale completo e moderno e della conquista del primato quanto a tiratura e a numero di lettori. Saggezza, coraggio, lungimiranza, capacità di ascoltare e di farsi ascoltare, ma soprattutto determinazione nel decidere, dopo attenta ponderazione dei rischi e delle opportunità, dei pro e dei contro: queste le qualità che...