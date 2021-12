Un caso da variante Omicron è stato identificato in seguito al derby tenutosi venerdì scorso alla Gottardo Arena. Per questo motivo, segnala il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), è necessario proporre un depistaggio esteso a tutte le persone presenti nel settore spalti.

Il caso

«Come noto la variante Omicron di coronavirus si dimostra particolarmente contagiosa. Alla luce di questa evidenza, la procedura attualmente in vigore prevede che ai contatti stretti identificati di un caso positivo venga offerto un test e siano posti in quarantena. I contatti potenziali, in questa fase di contenimento, sono informati e vengono invitati a sottoporsi a un test», sottolinea il DSS. «L’Ufficio del medico cantonale è venuto a conoscenza oggi che un caso positivo alla variante Omicron durante il periodo di incubazione del virus (che, lo ricordiamo, è di 48 ore precedente alla comparsa dei primi sintomi) ha assistito al derby di hockey su ghiaccio Ambrì Piotta-Lugano alla Gottardo Arena venerdì 10 dicembre, nel settore spalti della squadra biancoblu».

Test gratuito, potenziato il check-point di Bellinzona

Considerate le misure in vigore per contrastare la diffusione di questa variante, le autorità invitano i presenti in curva venerdì alla Gottardo Arena a svolgere un test, il cui costo sarà preso a carico dalla Confederazione (si tratta di un’indagine ambientale commissionata dall’Ufficio del medico cantonale).

A questo proposito, è stato potenziato il check-point di Bellinzona: si invitano quindi le persone interessate a prendere contatto con la hotline cantonale per fissare un appuntamento, specificandone il motivo, tramite mail all’indirizzo [email protected] (indicando il proprio numero di telefono per il contatto), via whatsapp al numero 079 219 79 96 oppure telefonando allo 0800 144 144 (dalle 9:00 alle 17:00).

Il test può parimenti essere effettuato presso gli studi medici o le farmacie che svolgono i tamponi (sul sito www.ti.ch/coronavirus è possibile consultare le liste di chi offre questa prestazione). Anche in questo caso, specificando il motivo, il costo sarà preso a carico dalla Confederazione.

