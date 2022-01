PUBBLICAZIONI

In «Twittando nel tempo - Bellinzona ritorno al futuro» l’ex sindaco della capitale Brenno Martignoni Polti fa un viaggio nel tempo nella Turrita ma non solo - Dal botellón in piazza del Sole con i giovani al sostegno agli operai delle Officine FFS in sciopero fino alla passione per il cinema e per la cultura a 360 gradi