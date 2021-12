I numeri della pandemia sembrano stabilizzarsi, ma la variante Omicron potrebbe cambiare la situazione. Con il dottor Christian Garzoni cerchiamo di capire quali regole dovremmo seguire durante le festività.

1. Come leggere i numeri del virus in Svizzera? Da un lato sembrano incoraggianti, dall’altro è evidente come la variante Omicron si stia sviluppando.

«Ci sono una buona e una cattiva notizia», hanno esordito ieri gli esperti della task force. Da un lato, la corsa del virus in Svizzera sembra rallentare. Il numero medio dei contagi quotidiani è in calo da oltre una settimana. Tuttavia, la Svizzera registra una delle incidenze maggiori in Europa, con differenze cantonali pronunciate. E con la diffusione della variante Omicron, più contagiosa della Delta, la situazione potrebbe ben presto...