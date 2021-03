«C’è chi gioca in modo sleale. Così non si può andare avanti: qualcuno deve intervenire». Non poteva passare inosservato il caso – portato alla luce dal Corriere del Ticino lo scorso 18 febbraio – dell’operaio impiegato su un importante cantiere nel Bellinzonese a 16 franchi all’ora. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’agenzia interinale che aveva messo a disposizione il collaboratore (che riceveva un salario netto inferiore a quello più basso previsto dal Contratto collettivo di lavoro, CCL) a una ditta attiva nel settore delle piastrelle.

Secondo gli addetti ai lavori quanto riferito dal nostro giornale è purtroppo solo la punta dell’iceberg. «Ci sentiamo impotenti di fronte a queste situazioni, e quindi poi subentra la frustrazione», affermano all’unisono Giorgio Gaffuri ed...