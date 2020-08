L'obiettivo delle operazioni è quello di incrementare e sviluppare la collaborazione interforze, non fermandosi ai confini cantonali, marcare la presenza sul territorio anche in zone periferiche e svolgere un'importante campagna di prevenzione e di controllo di potenziali autori di reato. Nel corso dei controlli sono state registrate diverse denunce per violazioni della Legge federale sulla circolazione stradale, della Legge federale sugli stupefacenti e della Legge federale sugli stranieri. A due persone è stata ritirata la licenza di condurre poiché in stato di inettitudine alla guida. Gli arresti hanno invece raggiunto quota 12. Otto persone devono rispondere di soggiorno illegale in Svizzera. Inoltre, in 4 casi, sono state riscontrate violazioni alla Legge federale sulle armi. In quest'ultimo ambito per quanto riguarda il Ticino: 4 persone sono state denunciate per infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti.