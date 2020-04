Tra chi attende le motivazioni della sentenza del Tribunale federale riguardo alla tassa di collegamento, c’è anche l’avvocato Gianluca Padlina che per diversi clienti aveva inoltrato ricorso all’Alta corte. «Prendiamo atto della decisione», spiega Padlina, «ma ora attendiamo le motivazioni. In particolare poiché lo stesso Tribunale federale, quando aveva concesso l’effetto sospensivo ai ricorsi, aveva anche precisato che si sarebbe espresso nella sentenza sul momento dell’effettiva entrata in vigore della legge». Un dettaglio non di poco conto, poiché la legge, a seconda della decisione dei giudici, potrebbe entrare in vigore il giorno della sentenza, ma anche retroattivamente al 2016. «Si tratta - spiega l’avvocato - di un momento di grande incertezza per le aziende e i cittadini ticinesi che non sanno se e quando saranno chiamati a pagare la tassa. Le motivazioni saranno fondamentali per fare chiarezza». Infine, conclude Padlina, «a mio giudizio personale, le autorità politiche dovrebbero fare una riflessione attenta sull’opportunità di introdurre questo tributo in un momento storico così delicato vista la crisi legata al coronavirus».