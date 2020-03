L’invito alla «distanza sociale» ha anche risvolti a carattere psicologico ed affettivo. Ne abbiamo parlato con Ciro Barberio, che ha una formazione psicologica ed è esperto in tecniche di rilassamento.

Ora non ci possiamo più avvicinare alle altre persone e non possiamo più avere contatti fisici. Questo che effetti ha a livello affettivo?

«La privazione dell’affetto espresso in modo diretto ha un grande impatto sulla nostra vita. Ad esempio per i bambini le carezze della mamma sono fondamentali, costituiscono il primo contatto che hanno quando nascono e danno un’impronta che dura tutta la vita. Quindi in ogni essere umano il tocco, la carezza e soprattutto la vicinanza sono fondamentali. Ma ora dobbiamo esplorare una dimensione nuova imparando a comunicare amore in un altro modo, abbracciando e accarezzando con gli occhi e in modo verbale».

Quali sono le condizioni per riuscirci?

«Ci sono tanti modi per gratificare l’animo degli altri, e questo processo avviene soprattutto se vediamo in loro un riflesso di noi stessi. È un aspetto che si era un po’ perso in una società materialista come la nostra, dove domina l’avidità, perché pensiamo che il possesso ci dia sicurezza e ‘autonomia’. Invece ora stiamo capendo che l’’autonomia’ dall’altro può provocare sofferenza, dato che ora anche la persona più arida avverte disagio nel non potersi avvicinare al suo simile».

La situazione di isolamento nella quale siamo costretti a vivere fa emergere il nostro maggiore bisogno di affetto

Quanto è importante il contatto fisico per la nostra salute psichica?

«Moltissimo. Si racconta che quando in passato si costruivano i grattacieli, alcuni lavoratori non avevano vertigini. Si è scoperto che appartenevano ad una popolo nel quale le madri portavano al petto i figli fino all’età di tre anni. Questo dava ai bambini una sicurezza da uomini e un equilibrio nella vita, non solo sulle travi. C’è una stretta relazione fra affettività e sicurezza».

La necessità di distanza rende ancora più importanti le manifestazioni di affetto?

«Più che le manifestazioni di affetto questa situazione fa emergere il nostro maggiore bisogno di affetto, perché viviamo una situazione di privazione. Inoltre l’affetto si sviluppa attraverso il senso di appartenenza, che si può avvertire a livello intimo con messaggi non fisici e non verbali. Noi percepiamo se viviamo in un ambiente amorevole. E ora dobbiamo mettere in pratica il detto: ‘Tanto più lontani sono i corpi, tanto più vicine sono le anime’. Inoltre il desiderio si alimenta con la mancanza, e uno dei nostri desideri fondamentali è quello di essere confermati dall’altro».

Questa pandemia ha l’effetto di isolarci. Che effetti psicologici può provocare?

«Il fatto di doverci isolare può portarci a sviluppare altre risorse, prima sconosciute. C’è anche un cambiamento di valori, e non è un male. Infatti periodicamente è sano perdere alcuni valori e svilupparne altri, perché possiamo sperimentare nuovi modi di vivere e nuovi rapporti, dando più importanza alle relazioni reali. Quando questa pandemia finirà, magari anche i giovani cercheranno una comunicazione meno virtuale, più interpersonale e diretta. Vedo giovani bravissimi a chattare, ma se li si mette uno di fronte all’altro non reggono lo sguardo. L’isolamento forse farà nascere anche in loro una consapevolezza diversa dei bisogni umani».

Anche il nucleo familiare riacquista importanza?

«Sì. Ora dobbiamo stare di più con chi amiamo. Ho letto una battuta simpatica, che dice: «Sono tornato a casa e ho visto che sono brave persone». Questa crisi quindi può essere anche un pochino positiva. Ma tutto dipende da chi la interpreta e come la interpreta. Personalmente, dopo aver superato il momento di stress e di mancanza di appagamenti, ci vedo degli aspetti positivi. Ma ci sono persone che non sopportano questo peso. Dobbiamo invece dimostrare a noi stessi che riusciamo ad adattarci. L’umanità avanza attraverso crisi, dove occorre abbandonare il certo per l’incerto. È questo l’insegnamento: abbandonare le certezze. E ovviamente dobbiamo creare nuove fondamenta per trovare quella rinnovata stabilità che adesso ci viene a mancare».

