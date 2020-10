Agire subito per evitare il collasso dell’intero sistema sanitario svizzero. È quanto chiede la task force COVID del Consiglio federale. In pratica, il gruppo di esperti - rivolgendosi alla politica svizzera - ha consigliato di adottare il prima possibile misure molto più stringenti rispetto a quelle in atto da lunedì, giudicate «non sufficienti». Altrimenti, come ha dichiarato Martin Ackermann – capo della task force – avanti di questo passo tra due-tre settimane c’è il rischio che si esauriscano le capacità a livello di letti liberi nelle cure intense degli ospedali del nostro Paese. «I ricoveri per COVID-19 in Svizzera raddoppiano di settimana in settimana, così come i ricoveri in terapia intensiva e i decessi», ha spiegato Ackermann. «La curva dei contagi deve essere schiacciata, altrimenti...