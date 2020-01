Una legge che «non migliora le condizioni dei lavoratori», ma soprattutto una legge che non rispetta il diritto superiore e che, posta in votazione, ha ingannato il popolo stesso. Sono questi i punti principali che hanno portato il sindacato UNIA a inoltrare ieri il ricorso al Tribunale federale contro la nuova legge sugli orari dei negozi pubblicata sul bollettino ufficiale a fine dicembre 2019.

Lo stesso sindacato in una conferenza stampa questa mattina a Lugano ha spiegato nel dettaglio i motivi che l’hanno portato ha inoltrare il ricorso ai giudici di Losanna. E la prima novità riguarda il relativo Contratto collettivo di lavoro (CCL), condizione sine qua non per l’entrata in vigore della nuova legge, che a lungo il sindacato ha contestato. Il ricorso infatti non riguarda il procedimento che ha portato al raggiungimento del quorum per il CCL del settore della vendita, bensì unicamente la legge. Più precisamente viene contestata la legge, il relativo regolamento e il relativo decreto esecutivo del Governo concernente la designazione delle località turistiche (dove i piccoli commerci possono tenere aperto fino alle 22:30, 7 giorni su 7, festivi compresi). «Manteniamo la nostra posizione critica sul CCL», ha spiegato il segretario regionale di UNIA Giangiorgio Gargantini, «ma vogliamo inoltrare ricorso non su questioni tecniche, ma sulla questione di fondo».

«Violato il diritto superiore»

Gargantini ha innanzitutto evidenziato che la nuova legge «non migliora in nessun modo le condizioni dei lavoratori. Anzi, le peggiora perché il salario proposto nel CCL è inferiore al contratto normale di lavoro attualmente in vigore, così come al salario minimo cantonale». Detto della questione salariale, Gargantini ha poi spiegato che il ricorso riguarda innanzitutto l’articolo 23 della legge che, appunto, funge da legame con il CCL: «Si mischiano leggi che proteggono i lavoratori di esclusiva competenza federale e leggi cantonali di ordine e polizia. Non viene così rispettata l’unità della materia. È anticostituzionale».

«L’eccezione che diventa la regola»

Il secondo punto contestato, e forse quello politicamente più rilevante, riguarda gli articoli 10 e 14 della legge, ovvero quelli che definiscono le zone turistiche. «Prima della votazione - ha rimarcato Gargantini - i favorevoli alla nuova legge hanno sempre parlato solo della mezz’ora in più di apertura per i negozi. Ma non è affatto così. Nel decreto abbiamo poi scoperto che le zone turistiche sono in realtà un’ottantina, facendo così dell’eccezione una regola. La maggioranza della popolazione nella votazione del 2016 (ndr. quando approvò la legge) è stata ingannata, presa in giro». l segretario regionale di UNIA, ironicamente, ha poi preso l’esempio del quartiere di Molino Nuovo (dove si è tenuta la conferenza stampa, e dove lui stesso è cresciuto): «Questo quartiere di Lugano è considerato zona turistica sia d’estate che d’inverno. Ma in quarant’anni non ho mai visto un pullmann di turisti scendere per scattare fotografie».

La parola ai giudici e ai lavoratori

Concludendo Gargantini ha annunciato che ad inizio febbraio (il 3 a Manno e il 4 a Bellinzona), hanno organizzato due assemblee informative per i lavoratori. «La parola - ha concluso Gargantini - passa ora ai giudici. Ma soprattutto passa ai lavoratori, perché in fin dei conti saranno loro a subire le conseguenze di tutto ciò».

©CdT.ch - Riproduzione riservata