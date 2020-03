Dopo l’Ente ospedaliero cantonale (EOC) le scorse settimane, anche la Clinica Luganese Moncucco rivede ora lo spettro dell’orario in cui sono concesse visite ai degenti. Come aveva anticipato il Consiglio di Stato in occasione della conferenza stampa del 24 febbraio , i vari ospedali hanno modificato già dalla scorsa settimana gli orari di visita concessi a familiari e amici per andare a trovare i pazienti che, fino a nuovo avviso, saranno limitati tra le ore 14 e le 18, dal lunedì alla domenica.

A partire da oggi, la misura verrà attuata anche dalla Clinica Luganese Moncucco dove sarà possibile rendere visita agli ammalati tutti i giorni ma unicamente dalle ore 14 alle 19. «I visitatori con sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore) non possono più entrare in Clinica per recarsi dai propri congiunti e conoscenti», si legge poi in una comunicazione della struttura che intende così preservare la salute dei pazienti, così come quella delle proprie collaboratrici e dei collaboratori. Il Pronto soccorso, i reparti di cura e gli ambulatori della Clinica restano tuttavia pienamente operativi.