Il Comitato OCST-Docenti, in merito all’invito del DECS rivolto ai direttori delle scuole medie superiori di posticipare di un’ora l’inizio delle lezioni, ha diffuso una nota in cui vengono espresse alcune perplessità. Nel comunicato stampa si legge: «La nuova disposizione oraria richiesta dal dipartimento tramite la sezione delle scuole medie superiori, peraltro non fondata né su direttive, né su modifiche di leggi o di regolamenti scolastici, non rientra in nessuno dei tre scenari discussi e concordati con i rappresentanti sindacali e delle organizzazioni magistrali durante l’estate scorsa. Inoltre, il posticipo dell’inizio delle lezioni mantenendo l’orario di conclusione delle stesse presenta alcune controindicazioni, tra cui il rischio di una pericolosa concentrazione degli allievi durante la pausa pranzo abbreviata nei limitati spazi scolastici adibiti alla refezione». La nota prosegue: «Si ricorda che negli istituti la situazione è difficile. Infatti, già ora, nella scuola, in particolare dell’obbligo, si stanno sovrapponendo pratiche tratte dai tre scenari diversi, come quella di sollecitare i docenti a condurre, oltre alle lezioni ordinarie in aula, anche video-lezioni o attività su piattaforme digitali quando un allievo si assenta per una decina di giorni (durata non eccezionale, in passato ampiamente sperimentata senza far capo necessariamente a operazioni digitali supplementari), generando spesso disorientamento e sovraccarico di lavoro per gli insegnanti. La qualità dell’insegnamento e del rapporto tra allievi e docenti non è data dalla frenesia, anzi, esige tempi e preparazione adeguati. Per questi motivi l’aggiunta di “inviti alle direzioni” non sufficientemente concordati e non garanti di benefici può portare ad un deterioramento della situazione nelle scuole».