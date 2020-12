Ore di colonna fuori dalle macellerie, dai negozi di alimentari o dai centri commerciali per fare le ultime compere prima di Natale. Un Natale che, si sa, si annuncia diverso dagli altri a causa delle restrizioni legate alla pandemia di coronavirus che continua a dilagare, sebbene le prime dosi di vaccino vengano già somministrate in questi giorni in molti Paesi.

In Ticino, oggi, molti si sono trovati a dover fare le ultime compere per i preparativi di cene e pranzi natalizi, ma hanno dovuto armarsi di pazienza (e mascherina), perché le regole di distanziamento e la necessità di limitare la presenza di clienti nei negozi e negli spazi chiusi, hanno costretto molti a fare la fila in strada, aspettando talvolta anche più di un’ora il loro turno per gli acquisti. Ne sono testimoni in particolare i social network, dove i protagonisti dell’attesa raccontano la loro esperienza, o chi li vede far colonna loda la loro pazienza.