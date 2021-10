Sul tavolo vi erano due atti parlamentari: un’iniziativa del PLR che chiedeva, sulla base del modello di Zurigo, di lasciare ai tecnici del Dipartimento sanità e socialità di occuparsi del dossier e una mozione del PS a favore del mantenimento del ruolo di verifica del Parlamento con l’istituzione di un’apposita commissione di controllo dei mandati di prestazione. Dai lavori in Commissione sanità e sicurezza sociale si era delineata una soluzione di compromesso del PPD, messa nero su bianco in un rapporto unico – relatori Maristella Polli (PLR), Lorenzo Jelmini (PPD), Raoul Ghiesletta (PS) ed Eolo Alberti (Lega) – sottoscritto da tutte le forze politiche e, infine, approvato anche dal plenum del Gran Consiglio con 65 voti favorevoli, zero contrari e 5 astenuti. Alla luce di questa decisione, d’ora in avanti spetterà al Consiglio di Stato, sulla base di uno studio sul fabbisogno, elaborare il documento pianificatorio per stabilire gli istituti autorizzati a esercitare a carico della LAMal in base all’economicità e al fabbisogno delle cure. Il Gran Consiglio, invece, determinerà l’impostazione strategica, ossia le linee generali. Infine, il compito di verificare il rispetto dei mandati pianificatori spetterà a una speciale commissione di controllo, composta da un membro per ogni gruppo parlamentare scelto fra i membri della ‘Sanità e sicurezza sociale’.

In aula, come prevedibile, non ci sono state sorprese e la proposta commissionale ha incassato il sostegno di tutte le forze politiche. Nel suo intervento, Durisch ha rimarcato «la necessità di disporre di una commissione di controllo che verificasse anche le cliniche private», rallegrandosi della sua introduzione. «Nel panorama nazionale il Ticino è un unicum e non è sbagliato seguire gli esempi virtuosi d’Oltralpe, dove la competenza è esclusivamente nelle mani del Governo», ha affermato Jelmini, spiegando che «con questa proposta si è voluto garantire che pure il Parlamento possa dire la sua». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Quadranti, il quale ha rimarcato che «la proposta non tocca i lavori preliminari del Consiglio di Stato» e Alberti, secondo cui «il nuovo processo snellisce i tempi della pianificazione stessa». Insomma, per usare le parole di Ghisletta, si tratta di «un compromesso interessante». Di «convergenza» ha parlato anche il direttore del DSS Raffaele De Rosa: «Le proposte riassumono un lavoro di concerto durato diversi mesi e suggeriscono una via sostenibile e percorribile per allineare il Cantone al resto della Svizzera». Ci sarà comunque, ha ricordato, un doppio passaggio in Parlamento: «Oltre che sull’impostazione strategica, il Gran Consiglio si esprimerà anche a posteriori sull’elenco pianifica torio. In questa seconda fase non modificherà le decisioni del Governo ma potrà dare indicazioni politiche chiare».