Dopo la presa di posizione dell’Ordine dei medici contro le dichiarazioni del dottor Roberto Ostinelli sulla pandemia, arriva la replica del medico che in una lunga nota difende le sue ragioni e minaccia azioni legali. «Non nego l’esistenza del virus e delle modalità di controllo, prevenzione e cura, e tantomeno faccio alcuna propaganda ma semmai una corretta informazione. Grazie al personale approfondimento delle tematiche scientifiche sul coronavirus ho sempre cercato di portare sicurezza, calma, ed elementi scientifici che aiutino le persone che mi seguono a non farsi coinvolgere dal regime di terrore in atto da ormai quasi 6 mesi», scrive Ostinelli.

Il medico ribadisce anche «che un cittadino ha sempre il diritto di espressione personale (salvo per gravi offese e incentivazioni alla violenza) e che un medico ha la libertà assoluta per la divulgazione di opinioni scientifiche». «Io accetto le regole e le decisioni dello stato di diritto e democrazia, anche se non le condivido e magari le critico, ma come persona e cittadino ho il diritto di contestare quanto è deciso, soprattutto se si entra in situazioni che procurano lesioni dei diritti fondamentali: i diritti umani sanciti dall’ONU e integrati nella nostra costituzione federale, soprattutto i diritti di libertà e di espressione», scrive, precisando che «in qualità di medico ho un principio etico e un obbligo morale e deontologico che mi consente di esprimere le mie opinioni scientifiche».

Il dottor Ostinelli, attraverso la nota, spiega anche di aver deciso di ricusare tutti i membri della commissione deontologica, «così come disapprovo l’agire dell’OMCT visto la diffusione di queste notizie che mi concernono personalmente e che non dovevano e non potevano essere fatte da parte dell’autorità preposta ad avviare il procedimento disciplinare nei miei confronti». «Mi riservo di valutare col mio legale la possibilità di denunciare il vostro agire come violazione del segreto d’ufficio e nella peggiore delle ipotesi persino un abuso di autorità», conclude.

