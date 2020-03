Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) comunica che, in relazione all’emergenza COVID-19 e al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse sul territorio, la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) ha deciso di strutturare il servizio specialistico in maniera modulare e in funzione delle necessità. In questo senso, dal punto di vista operativo sono state predisposte delle basi operative in alcuni luoghi del Cantone, sia nel Sopraceneri (Biasca e Magadino) sia nel Sottoceneri (Bissone), nelle quali stazioneranno, in attesa delle missioni, le auto-mediche e le auto-infermieristiche. Si tratta di luoghi non accessibili al pubblico attivati fino a quando la situazione lo richiederà. Si ringrazia sin d’ora la popolazione per la comprensione causata da eventuali disagi dovuti alla presenza di questi dispositivi.