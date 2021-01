Otto nomi per sette candidature. Così i popolari democratici locarnesi – i primi a scendere in campo ufficialmente in vista delle prossime elezioni di aprile – hanno aperto la sfida delle primarie. A giocarsela saranno il granconsigliere di lungo corso (e già primo cittadino del cantone) Claudio Franscella, da poco trasferitosi in città, e Ivo L. Pellanda, che una nota diffusa in serata l’ufficio presidenziale della sezione cittadina del PPD presenta come «persona nota ed apprezzata a Locarno», che può vantare una lunga esperienza in seno all’ufficio patriziale di Intragna, cosa che gli ha permesso di «toccare da vicino le problematiche delle realtà locali». Sarà uno di loro ad affiancare i sei candidati che sono rimasti in lizza dallo scorso anno: l’attuale municipale Giuseppe Cotti, il presidente e consigliere comunale Alberto Akai, Slimane Schikhi, Martina Giacometti, Luca Jegen e Mattia Scaffetta, pure già membro del Legislativo. Confermati, dunque, il ritiro dell’attuale vice sindaco Paolo Caroni e l’uscita dalla lista del Municipio di Barbara Angelini Piva, che rimarrà comunque in corsa per il Legislativo, dove già siede da tempo e per il quale saranno quaranta i candidati in lista, molti dei quali si affacciano per la prima volta alla politica. L’assemblea sezionale per la ratifica delle candidature si svolgerà in forma scritta. Gli aderenti della sezione che intendono partecipare dovranno iscriversi con nome, cognome, data di nascita e indirizzo postale completo all’indirizzo assemblea@ppd-locarno.ch o telefonando allo 079/387.43.37. La notifica dovrà avvenire entro il 15 gennaio alle 17. L’esito del voto sarà comunicato entro il 5 febbraio.