Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) e del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), ha licenziato oggi un messaggio per tutelare, in caso di eventuale annullamento per COVID-19, gli organizzatori di grandi manifestazioni sovracantonali. Il messaggio contiene una richiesta di un credito di 8 milioni di franchi per il finanziamento cantonale del cosiddetto «scudo di protezione». Dato il carattere d’urgenza, il Governo chiede al Parlamento di approvarlo prima della pausa estiva. Si ricorda che l’ordinanza COVID-19 eventi pubblici è attualmente in via di approvazione da parte del Consiglio federale e che una decisione in merito è attesa per il 26 maggio.

Il Consiglio di Stato ha licenziato oggi un messaggio contenente una richiesta di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi (i rimanenti 8 milioni saranno versati dalla Confederazione) per rendere tempestivamente operativo, non appena sarà possibile, lo scudo protettivo per le grandi manifestazioni d’importanza sovracantonale del nostro Cantone, aperte al pubblico e ideate per accogliere più di 1.000 persone al giorno. Il cosiddetto «scudo protettivo» serve a garantire agli organizzatori di grandi eventi una tutela in relazione alle spese sostenute, qualora le manifestazioni autorizzate dovessero essere annullate per ragioni inerenti alla pandemia.

Il messaggio viene presentato in applicazione della legge COVID-19 e dell’ordinanza COVID-19 eventi pubblici in attesa della decisione del Consiglio federale, prevista il 26 maggio al termine dell’analisi dei risultati della consultazione su questa proposta.

Nel caso in cui l’evoluzione effettiva del contagio andasse verso un progressivo ridimensionamento, le grandi manifestazioni si potranno svolgere e le risorse messe a disposizione per lo scudo protettivo non dovranno essere impiegate.

Con il credito richiesto il Governo intende sostenere gli organizzatori di eventi, permettendo loro di pianificare le attività nonostante il periodo incerto e di generare, nel contempo, un indotto economico anche per i loro fornitori. Affinché questo nuovo impegno possa efficacemente dare i suoi frutti è necessario che possa essere approvato con urgenza dal Gran Consiglio, in modo da poter entrare in vigore a inizio estate 2021.

