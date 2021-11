A partire da ieri, lunedì 15 novembre, nei sei centri cantonali è iniziata la somministrazione della dose di richiamo agli over 75 per la vaccinazione contro il coronavirus. Considerati il numero di iscrizioni registrate finora e la pianificazione degli appuntamenti nei centri (Pfizer a novembre, Moderna a dicembre), da subito è possibile aprire le iscrizioni alla seconda categoria di persone per cui il «booster» è attualmente raccomandato: la popolazione con 65 anni o più, la cui seconda vaccinazione risale ad almeno sei mesi fa.

Con l’apertura dei centri per il richiamo, lo ricordiamo, viene pure offerta la possibilità di ricevere la prima dose di vaccino in modalità «walk-in» (senza appuntamento). Il calendario di apertura dei centri è consultabile al sito www.ti.ch/vaccinazione e viene aggiornato settimanalmente.

I giorni e gli orari di apertura dei centri per questa settimana sono i seguenti:

Mendrisio (Centro Protezione civile Canavée, Via G. Buffi 8): da giovedì 18.11 a sabato 20.11 (8:00 – 11:30 // 13:15 – 16:30), vaccino di Pfizer

Breganzona (Sala parrocchiale, Via Dott. G. Polar 35): martedì 16.11, mercoledì 17.11, venerdì 19.11 e sabato 20.11 (8:00 – 11:30 // 13:15 – 16:30), vaccino di Pfizer

Tesserete (Centro Protezione civile, Via alla Chiesa): da mercoledì 17.11 a venerdì 19.11 (8:00 - 11.30 // 13.15 - 16:30), vaccino di Pfizer

Ascona (Centro Protezione civile, Viale Stefano Franscini 5): domenica 21.11 e lunedì 22.11 (8:00 – 11:30 // 13:15 – 16:30), vaccino di Pfizer

Biasca (ex Nickelmash, Via Industria 12): lunedì 15.11 e martedì 16.11 (8:00 – 11:30 // 13:15 – 16:30), vaccino di Pfizer

Giubiasco (Mercato coperto, Viale 1814): con Pfizer e Moderna, da martedì 16.11 a sabato 20.11, (dalle 8:10 alle 17:00) con Johnson&Johnson, giovedì 18.11 e sabato 20.11 (dalle 8.10 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00).

Rimane inoltre anche a disposizione la vaccinazione tramite le farmacie ticinesi. La lista completa e aggiornata è pubblicata sul sito web.