Pandemia, tempo di scrittura

Il libro c’è. Resiste. Nel suo vecchio abito di carta e inchiostro. E nel nuovo di luce e bit.

La pandemia ha costretto le librerie a chiudere, ha interrotto il rito laico delle presentazioni e dei festival. Ma non ha spento la voglia di leggere. E, soprattutto, di scrivere.

In qualche modo, il Ticino è tuttora una felice isola letteraria. Vuoi per una consolidata tradizione, vuoi perché chiamato a difendere la sua specificità linguistico-culturale entro i confini della nazione plurilingue. Vero è che ogni anno nel cantone non si pubblicano più di 120-150 titoli, ma altrettanto vero è che molti di questi titoli sono originali testimonianze di una vitalità scrittoria che altrove non è data.

Il fattore tempo

In questo scenario, l’epidemia di coronavirus ha avuto l’iniziale effetto di una tempesta....